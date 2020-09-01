وزير خارجية الجزائر من أنقرة: لدينا ثقة بقدرة تركيا على إيجاد حل للإزمة في ليبيا

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن بلاده تدعم الحل السلمي في ليبيا وترغب في تحقيق ذلك، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية اليوم الثلاثاء.

وأضاف “بوقادوم” خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أنقرة، أنه توجد قيم مشتركة بين الجزائر وليبيا، مردفاً:” ندعم وبقوة الحل السلمي في ليبيا ونرغب في تحقيق ذلك.”

وأشار إلى أن بلاده تثق في قدرة تركيا والجزائر على إيجاد حلول للأزمات القائمة في ليبيا، من خلال العمل المشترك، على حد تعبيره.

وشدد على إمكانية إيجاد حلول للمشاكل في ليبيا، بدعم المجتمع الدولي، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة من أجل ذلك.