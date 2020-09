أفاد شهود عيان، الثلاثاء، بأن رتلا من مليشيات مصراتة هاجمت مركز شرطة الفرناج بوابل من الرصاص، لإخراج أحد الموقوفين بقوة السلاح.

وأضاف الشهود أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير

المعتمدة قامت بنشر دوريات أمنية في المنطقة عقب الواقعة وأغلقت الطريق أمام مركز

شرطة الفرناج.

The post مليشيات مصراتة تهاجم مركز شرطة الفرناج بالسلاح appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24