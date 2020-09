بنغازي الطبي يطالب الجهات الأمنية بحماية الأطباء من اعتداءات بعض الأهالي

قالت إدارة مركز بنغازي الطبي، الثلاثاء، إن تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين والعناصر التسيرية داخل برج الأمل في الآونة الأخيرة جعل من تلك التصرفات للبعض ظاهرة عامة باتت تقلق الفريق الطبي ودفعت الأطباء والممرضين بمغادرة برج الأمل، مضيفة أن أهالي المتوفي لا تريد تشخيص حالة الوفاة على أنها نتيجة فيروس كورونا.

وطالب مركز

بنغازي الطبي في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” الجهات الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف

تلك الاعتداءات لحماية المبنى والعناصر الطبية.

