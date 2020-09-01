مركز بنغازي الطبي: تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين ببرج الأمل

أكدت إدارة مركز بنغازي الطبي تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين والعناصر التسيرية، داخل برج الأمل في الآونة الاخيرة، وبصورة لافتة.

وقالت إدارة المركز، في بيان اليوم، إن تلك التصرفات للبعض أصبحت ظاهرة عامة، باتت تقلق الجسم الطبي ودفعت الأطباء والممرضين لمغادرة برج الأمل، لعدم اعتراف اهالي المتوفي بتشخيص الحالة على أنها حالة كورونا.

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وطالب المركز، الجهات الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف تلك الاعتداءات لحماية المبنى والعناصر الطبية.

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