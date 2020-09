أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن

قيام مجموعة مسلحة بإطلاق الرصاص على خطوط نقل الطاقة مما تسبب في فصل دائرتي ”

الخمس مفاتيح ، القره بوللي” رقم (1 و 2 ) بمنطقة الربايع بغنيمة، مشيرة إلى أهمية

هذه الداوئر في تصريف نقل الطاقة التي تربط بين المنطقة الغربية والوسطى .

