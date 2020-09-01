فصل دائرتي الخمس مفاتيح/القره بوللي جراء إطلاق نار من مسلحين بمنطقة الربايع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن فصل دائرتي الخمس مفاتيح/القره بوللي رقم (1 و2) جهد 220 ك. ف، بمنطقة الربايع بغنيمة جراء إطلاق مجموعة مسلحة النار على خطوط نقل الطاقة بالمنطقة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن دائرتي الخمس مفاتيح/القره بوللي تعتبر من الداوئر المهمة في تصريف نقل الطاقة تربط بين المنطقة الغربية والوسطى.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام في المنطقة الوسطى والجنوبية نتيجة لانخفاض التردد مما أدى إلى انقسام الشبكة الكهربائية وخروج شبكتي الوسطى والجنوبية وحدوث إظلام بهما، منوهة إلى أنها تعمل على إعادة بناء الشبكة.

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