السراج لـ بوريل: محاولات التحرش بقوات الوفاق في سرت والجفرة قد تنسف ما تم التوصل إليه

جدد الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي،

جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، تأكيده على دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة وقف إطلاق

النار فى ليبيا .

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة عبر صفحته على ” فيسبوك”، أن السراج التقى اليوم الممثل السامي

للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مشيرا إلى أن محادثات السراج

وبوريل تناولت تطورات الوضع السياسي في ليبيا، فيما جدد بوريل التأكيد على دعم الاتحاد

الأوروبي لبياني السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا.

ومن جانبه أكد السراج لبوريل أن حكومة الوفاق ملتزمة بما

أعلنته وبما جاء في البيانين من نقاط اتفاق، مضيفا أن الطرف الآخر معني بكثير من هذه

النقاط مثل نزع السلاح بمدينة سرت ومنطقة الجفرة، مدعيا أنه لا توجد قوات للوفاق هناك

.

وحذر السراج من ما أسماها بـ”محاولات التحرش بقوات الوفاق

في تلك المناطق والتي قد تتسبب في نسف ما تم التوصل إليه .. على حد قوله .

من ناحية أخرى تطرقت المحادثات

لمهام عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف

فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا وضرورة ان تكتمل لتشمل الجو والبر، كما بحثا ملف

الهجرة غير الشرعية بجوانبها المختلفة، وأقر بوريل بتقصير الاتحاد في تقديم الدعم الفعال

لخفر السواحل الليبي ، مشيرا إلى تخصيص أموال لشراء زوارق لدعمه وستقدم خلال الأشهر

القادمة.. وفقا لبيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي .

