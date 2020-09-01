<br /> السراج يقيل الفيتوري غريبيل من قيادة “القوة المشتركة” ويكلف العقيد عمر أبوغدادة خلفًا له .<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا السراج يقيل الفيتوري غريبيل من قيادة “القوة المشتركة” ويكلف العقيد عمر أبوغدادة خلفًا له . 01 September, 2020 رابط مختصر

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