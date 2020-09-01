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السراج يقيل الفيتوري غريبيل من قيادة “القوة المشتركة” ويكلف العقيد عمر أبوغدادة خلفًا له .

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> السراج يقيل الفيتوري غريبيل من قيادة “القوة المشتركة” ويكلف العقيد عمر أبوغدادة خلفًا له .<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

السراج يقيل الفيتوري غريبيل من قيادة “القوة المشتركة” ويكلف العقيد عمر أبوغدادة خلفًا له .

01 September, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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