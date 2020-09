الآغا: اتفاق الكبير و “أويصال” يفرض مزيدًا من السيطرة التركية على مصرف ليبيا المركزي

قال رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء

رمزي الآغا، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق المالي الذي أبرمه محافظ مصرف ليبيا المركزي

الصديق الكبير مع نظيره التركي مراد أويصال يفرض مزيدًا من السيطرة التركية على مصرف

ليبيا المركزي .

وأوضح الآغا، في تصريح صحفي، أن الاتفاق تضمّن بحث أوجه التعاون

في مجال عمل المصرفين المركزيين بما يحقّق التطوير المؤسسي ورفع القدرات البشرية، مبينا

أن الأصل ألّا يكون التدريب المزعوم في الاتفاق مقتصرًا على دولة واحدة بعينها، بل

يجب أن يكون مفتوحًا على العديد من الخيارات.

