أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية

“درنة أم الرزم”، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس

كورونا من مدينة درنة، ليرتفع اجمالي الحالات المصابة بالمرض إلى 55 حالة، مشيرة

إلى شفاء 5 حالات، ليصل الإجمالي إلى 29 حالة شفاء حتى الآن .

The post عاجل // تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في درنة و 5 حالات شفاء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24