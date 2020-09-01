عقيلة صالح لـ«بوريل»: تشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب الليبي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة مساء اليوم الثلاثاء، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل”، حيث بحث اللقاء تثبيت ودعم وقف إطلاق النار .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن رئيس مجلس النواب طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار, و كذلك ضرورة أن يكون هنالك دعم من الاتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا .

وأضاف “بليحق” أن “عقيلة صالح” طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

وأكد “صالح” أنه لن يأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب .

وبدوره، أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، على ثقته التامة برئيس مجلس النواب، مشيدا برغبة في إرساء السلام والأمن والاستقرار في ليبيا, متعهدا بأنه سوف يقدم شرحا وافيا لمبادرة “عقيلة صالح” للاتحاد الأوروبي ويطالب بدعمها, بالإضافة إلى أنه سوف يكون هنالك تواصل للاتحاد خلال الفترة القادمة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مبادرة “صالح”.

كما أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروربي جوزيف بوريل، على تضامن الاتحاد كاملا مع رئيس مجلس النواب في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.