بالصور.. وزير الدفاع التركي يستقبل النمروش في أنقرة

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية أنقرة، نظيره بحكومة الوفاق دكتور مهندس صلاح الدين النمروش.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق اليوم، يأتي اللقاء في إطار تعزيز ودعم وتطوير التعاون الثنائي بين الوزارتين.

وأكد «آكار» استمرار الدعم التركي في تقديم الأنشطة التدريبية والاستشارات العسكرية والأمنية لحكومة الوفاق، وكذلك جدد تأكيده علي وقوف تركيا بجانب «الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين» .

فِي سياق متصل زار النمروش، طلبة الكلية العسكرية الليبيين، الذين تم إرسالهم لاستكمال دراستهم بالكلية العسكرية بتركيا .

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