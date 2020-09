أوغلو وبوقادوم يؤكدان على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا لتحقيق الحل السياسي

بحث وزير

الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم،

في أنقرة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكدا أوغلو

وبوقادم خلال المؤتمر الصحفي المشترك على أهمية وقف إطلاق النار لتحقيق الحل

السياسي في ليبيا.

وأضاف الوزيران

أن الأزمة الليبية أثرت على الجزائر باعتبارها جارة حدودية.

وأوضح أوغلو أن

بلاده تدعم العملية السياسية في ليبيا منذ البداية، مضيفا أن “حفتر” لا

يؤمن بالحلّ السياسي ووقف إطلاق النار بل يريد الحلَّ العسكري فقط، بحسب قوله.

وقال أوغلو إن تركيا

تؤيد الجلوس على طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف بشأن شرق المتوسّط من أجل تحقيق

التقسيم العادل.

