خلوصي أكار لـ«النمروش»: تركيا ستواصل دعم «الوفاق» في المجال العسكري والأمني

تمسك وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، باستمرار أنقرة فيما أطلق عليه “أنشطة التدريب والاستشارة” بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وقال خلوصي أكار، خلال لقائه نظيره من حكومة الوفاق صلاح الدين علي عبد الله النمروش، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة: “ستواصل تركيا ذات التاريخ المشترك مع ليبيا والصداقة التي امتدت على مدى 500 عام، أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية”، على حد زعمه.

وادعى أن تركيا تدعم ليبيا المستقلة وذات السيادة والتي تحتضن الجميع وفق مفهوم “ليبيا لليبيين”.

وشدد على أن “تركيا تقف إلى جانب ما وصفها بالحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا- حكومة الوفاق- من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين”، على حد زعمه.