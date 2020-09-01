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خلوصي أكار لـ«النمروش»: تركيا ستواصل دعم «الوفاق» في المجال العسكري والأمني

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمسك وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، باستمرار أنقرة فيما أطلق عليه “أنشطة التدريب والاستشارة” بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وقال خلوصي أكار، خلال لقائه نظيره من حكومة الوفاق صلاح الدين علي عبد الله النمروش، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة: “ستواصل تركيا ذات التاريخ المشترك مع ليبيا والصداقة التي امتدت على مدى 500 عام، أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية”، على حد زعمه.

وادعى أن تركيا تدعم ليبيا المستقلة وذات السيادة والتي تحتضن الجميع وفق مفهوم “ليبيا لليبيين”.

وشدد على أن “تركيا تقف إلى جانب ما وصفها بالحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا- حكومة الوفاق- من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين”، على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يااكار ياحمار اى صداقة من 500 سنة انت تزور التاريخ فالجيش العثمانى منذ اقل من مائتى سنة ابيد على يد الجيش المصرى مرتين فى المرة الاولى موقعة نصبين اسر الجيش المصرى اكار الجيش التركى وقتها قائد الجيش رشيد باشا ومعه 6000 جندى وقائد وقتل 3000 وخسر 450 فقط ومات السلطان العثمانى قهر وتولى السلطة ابنه الشاب محمود الذى هزم مرة ثانية ولولا تدخل اوربا لسيطر الجيش المصرى على عاصمة الدولة العثمانية والعلاقات التاريخية بين مصر وليبيا وسوريا لاينكرها الا جاهل حيث جمعهم اتحاد الجمهوريات العربية وعلم واحد ونشيد واحد ومن حسن الحظ ان ملحن نشيد ليبيا الحالى هو نفسه ملحن النشيد الوطنى المصرى وهو اللواء الراحل بالجيش المصرى محمد عبدالوهاب ياكذاب

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