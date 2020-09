صالح يطلب من بوريل دعم وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع الممثل

السامي للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تثبيت ودعم وقف إطلاق النار في ليبيا .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق،

في بيان رسمي، أن صالح طلب دعم الإتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار, إضافة

إلى دعم الإتحاد بشأن مسألة تحييد عوائد النفط عبر ايداعها في حساب خاص مجمد إلى حين

تشكيل سلطة موحدة في ليبيا .

وأضاف بليحق، أن صالح طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية

للضغط على جميع الأطراف الليبية من أجل إنهاء الأزمة السياسية و رفع المعاناة عن الشعب

الليبي, حيث أكد صالح أنه لن يتأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة .

ومن جانبه، أكد بوريل على ثقته بجهود رئيس مجلس النواب

الهادفة إلى حل الأزمة الليبية وإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا, متعهدا بتقديم شرح

وافي لمبادرة صالح إلى الإتحاد الأوروبي.

كما أكد بوريل على رفض الإتحاد للتدخلات الخارجية في ليبيا

من أي طرف كان .

