قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الثلاثاء، إن بلاده تدعم الجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأكد دندياس في تصريحات صحفية، أن اليونان تتأثر بتطورات الأزمة الليبية لأنها من دول الجوار.

وأشار دندياس إلى

أن تطورات الأزمة في ليبيا تشمل خروقات

غير قانونية تحرض وتؤجج الصراع وتقوض السلام والأمن في المنطقة.

The post دندياس: اليونان تدعم الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24