هذا ما جاء في لقاء صالح والممثل السامي للاتحاد الأوروبي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه بمدينة القبة مساء اليوم الممثل السامي للإتحاد الأوروبي ا“جوزيف بوريل” لبحث تثبيت ودعم وقف اطلاق النار .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد “عبدالله بليحق” فإن صالح طلب دعم الإتحاد الأوروبي لتثبيت وقف اطلاق النار , “وكذلك ضرورة ان يكون هنالك دعم من الإتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط عبر ايداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا”. واضاف “بليحق” حسبما نقل المكتب الإعلامي للمجلس أن عقيلة صالح “طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل انهاء الازمة السياسية و رفع المعاناة عن الشعب الليبي , مؤكد بأن ذلك لا يكون “إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب”.

وقال المكتب الإعلامي إن الممثل السامي للإتحاد الأوروبي أكد “أنه سوف يقدم شرحا وافيا لمبادرة رئيس مجلس النواب للإتحاد الأوروبي ويطالب بدعمها , بالإضافة الى انه سوف يكون هنالك تواصل للإتحاد خلال الفترة القادمة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف اطلاق النار ودعم مبادرة صالح” .

كما أكد الممثل السامي للإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على انسجامه التام مع رئيس مجلس النواب “في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان”.