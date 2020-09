أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الأربعاء، أن

قواته على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم في المكان والزمان المناسبين .

The post عاجل// قنونو: قواتنا على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم في المكان والزمان المناسبين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24