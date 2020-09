بعد تأكيد ” آكار” مواصلة دعم الوفاق .. المشري يزعم شرعية التدخل التركي في ليبيا

زعم رئيس ما يسمى بـ ” مجلس الدولة” خالد المشري،

أمس الثلاثاء، أن وجود القوات التركية في ليبيا لدعم قوات الوفاق في قتالها ضد

الجيش شرعي، فى الوقت الذى تدعي فيه حكومة الوفاق غير المعتمدة رفضها لأي تدخل

خارجي .

وأوضح المكتب الإعلامي لما يسمى بـ ” مجلس الدولة”

فى بيان له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن المشري التقى

وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في طرابلس، مبينا أن الطرفين بحثا تطورات الأوضاع

السياسية والعسكرية في البلاد.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول أيضا المبادرات المطروحة

لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتصارعة، فضلا عن دور

إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وفى وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الثلاثاء،

استمرار بلاده بتقديم ما أسماها بـ ” أنشطة التدريب والاستشارة ” في ليبيا،

مشددا أثناء لقائه بوزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش

في أنقرة، على وقوف تركيا إلى جانب الوفاق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين..

على حد وصفه .

