«حزب أردوغان»: نضع خطوطا حمراء للرئيس الفرنسي شرق المتوسط

زعم المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، عمر جليك، الثلاثاء، أن بلاده تضع خطوطا حمراء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شرقي المتوسط، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وأضاف “جليك” خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس إدارة القرار المركزي لـ “العدالة والتنمية” بالعاصمة أنقرة: “إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق، فإننا نضع له خطوطا حمراء بالمثل شرقي المتوسط”.

وأضاف أن “تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب شرقي المتوسط ضمن جرفها القاري ومياهها الإقليمية، وهذا أمر لا علاقة لليونان به”، على حد قوله.

وشدد متحدث “العدالة والتنمية” على أن “اليونان باتت دولة قرصنة في شرق المتوسط، وتسعى لأمور أكبر من حجمها”، على حد وصفه.

وتابع مخاطبا المسؤولين اليونانيين: “إن كنتم تبحثون عن محاور موثوق فليس هناك أفضل من تركيا”.

وادعى أنه “ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات رافال إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع قبرص الرومية، فالنتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية”.