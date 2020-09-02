دي مايو يؤكد لعقيلة صالح دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

واستقبل رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، وزير الخارجية الإيطالي، الذي وصل عبر مطار الأبرق.

أكد دي مايو، لرئيس مجلس النواب، على دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا، وأن إيطاليا على قناعة بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية