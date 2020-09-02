«أردوغان»: جنودنا في ليبيا وسوريا لـ«تحقيق العدالة»

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن تواجد جنوده في ليبيا وسوريا وأماكن أخرى، هدفها تحقيق العدالة والحق.

وأشار أردوغان في كلمة له خلال مشاركته بحفل افتتاح العام القضائي الجديد بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، نقلتها وكالة “الأناضول”، إلى أن الدولة التي احتمت عبر تاريخها بالآخرين، ترمى اليوم أمامنا لتحقيق غايات دول أخرى.

وتابع أردوغان، أن “عهد أولئك الذين لم يتركوا مكانا في العالم إلا واستعمروه واضطهدوه وظلموا شعوبه، قد شارف على الزوال” وذلك في إشارة إلى فرنسا، مؤكدًا أن “كافة محاولات عرقلة نهضة تركيا وتقدمها، ستبوء بالفشل، وأن تركيا ستواصل مسيرة نهضتها وازدهارها” على حد زعمه.

وواصل مزاعمه قائلًا: “إن بلاده تنهض مباشرة لتلبية احتياجات المظلومين في كافة أصقاع الأرض”.