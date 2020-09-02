«اللجنة الاستشارية» ببنغازي تكشف آخر تطورات الوضع الوبائي

أعلنت اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 56 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي فضلا عن 6 حالات وفاة.

وبحسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد الصادر عن اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الجائحة، فإن معمل “COVID-19″بمركز بنغازي الطبي أمس الثلاثاء، 300 عينة .

وأضحت اللجنة أن نتائج العينات جاءت كالتالي: 223 عينة سالبة ، و77 عينة موجبة، 56 عينة موجبة ببنغازي، و 9 عينات في جالو، وحالتين في درنة، و3 حالات في المرج، وحالتين في القيقب، و5 حالات في سرت

كما سجل معمل covid-19 عددا من حالات وفاة منهم 6 حالات في بنغازي وحالة في جالو.