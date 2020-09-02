ليبيا الان

«اللجنة الاستشارية» ببنغازي تكشف آخر تطورات الوضع الوبائي

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 56 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي فضلا عن 6 حالات وفاة.

وبحسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد الصادر عن اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الجائحة، فإن معمل “COVID-19″بمركز بنغازي الطبي أمس الثلاثاء، 300 عينة .

وأضحت اللجنة أن نتائج العينات جاءت كالتالي: 223  عينة سالبة ، و77  عينة موجبة، 56 عينة موجبة ببنغازي، و 9 عينات في جالو، وحالتين في درنة، و3 حالات في المرج، وحالتين في القيقب، و5 حالات في سرت

كما سجل معمل covid-19 عددا من حالات وفاة  منهم 6 حالات في بنغازي وحالة في جالو.

الوسوم

اللجنة الاستشارية الوباء بنغازي كورونا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك