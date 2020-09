170 إجمالي الحالات المترددة على مراكز الرصد في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة

الشؤون الصحية البيضاء، الأربعاء، الاحصائية الخاصة بحالات الكشف الطبي أو الحالات

المخالطه المترددة على المركز

وأوضح المركز، في منشور له عبر صفحته بموقع ”

فيسبوك” ، أن إجمالي الحالات المترددة 170 حالة، موزعة كالآتي :

– مدينة البيضاء 137 حالة، منها 82 كشف طبي، و18 حالة اشتباه يتم متابعتها واجبارهم

بالحجر المنزلي، فضلا عن 37 حالة مخالطه للحالات

الموجبه .

– 5 حالات كشف طبي، قادم من القبة

– 12 حالة كشف طبي قادمة من شحات منها 3 حالات اشتباه .

– حالة واحده كشف طبي قادمة من قندولة.

– ثلاث حالات كشف طبي قادمة من مراوة .

– 2 حالات كشف طبي قادمة من رأس الهلال، أحداهما حالة اشتباه.

– 2 حالات كشف طبي قادمة من ماسه، منها حالة واحدة اشتباه.

– 3 حالات كشف طبي قادمة من وردامه، منها حالة واحده اشتباه.

– 3 حالات كشف طبي قادمة من القيقب، منها حالة واحده اشتباه.

– حالة واحده اشتباه قادمة من قرنادة .

– حالة واحده كشف طبي قادمة من الأبرق

وأشار المركز إلى أن إجمالي حالات الاشتباه بلغ 26 حالة،

لافتا إلى خروج 4 حالات من مرحلة الاشتباه للوضع الطبيعي واتمام فترة الحجر المنزلي.

وأكد المركز عدم تسجيل إصابات بعد اجراء الفحص اللازم

لجميع الحالات .

