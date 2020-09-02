الصحة الليبية تنعي “شهداء” كورونا من “الجيش الأبيض”

نعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لوفاة الدكتورة صالحة نتفه، والدكتور جمال وفيق أخصائي النساء والولادة بمستشفي الوحدة درنة، والدكتور مفتاح الشيباني والاستاذ محمد عبدالله بوحلوم الذي يعدّ من الرعيل الأول بقطاع الصحة، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

ودعت وزارة الصحة، كافة المواطنين في ليبيا، إلى مساعدة كافة الأطقم الطبية في آداء مهام عملهم وخاصة الذين اتخذوا قرارًا بالانضمام لكتيبة مقاتلي الجيش الأبيض لمعاونتهم في محاربة الوباء،وأن الخطأ الواحد قد يُكلّف حياة الناس.

كما دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى التعاطي بحسّ وبحذر مع تحديات أزمة فيروس كورونا والالتزام بالإرشادات والإجراءات الرسمية، والتباعد الاجتماعي، لأن الوقاية والحجر الصحي المنزلي يُساهمون في تعزيز منع انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزارة الصحة بالحكومة الليبية، أن مواجهة جائحة وباء كورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

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