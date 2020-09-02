بلدية تاجوراء تعلن البدء في تنفيذ مشاريع خدمية داخل المنطقة

أعلنت بلدية تاجوراء، البدء في تنفيذ مشاريع وأعمال، خلال الأسبوع القادم.

وأوضحت البلدية، أن المشاريع التي سبتدأ في تنفيذها، غرفة صرف امطار جزيرة القمودي، رصف طريق رابط طريق السبعين مع بئر السانية، واستكمال طريق أبي الأشهر، و رصف مدخل مدرسة أبي الاشهر وطريق مدرسة بئر حمادي، الوادي الغربي وطريق مدرسة أبي فراس الحمداني ومدخل مدرسة الواحة بطيسة، وطريق غودش و توسعة “سيمافرو” المزدوجة بمدخل تاجوراء، ورصف منعطف الفنار “المنارة”.

وأشارت البلدية، عن الأعمال الجارية حاليا داخل نطاق البلدية، طريق الغيطان بمنطقة الجنين، وطريق الشاوش وطريق السخانات أمام جامع التويتة.

وأضافت بلدية تاجوراء، أن منتصف شهر سبتمبر الجاري، ستُعلن عن 11 مشروع مهم لصالح منطقة تاجوراء.

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