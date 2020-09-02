المستشار صالح ودي مايو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في القبة، وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، والممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.

وبحث المستشار مع دي مايو، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكد دي مايو لرئيس مجلس النواب على دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا، كما أكد على قناعة إيطاليا بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض.