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الثني يبحث أوضاع النازحين من المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، أوضاع النازحين المهجرين من المنطقة الغربية لمناطق شرق ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن النواحي الأربعة علي المجدوب.

وناقش الثني مع عضو مجلس النواب أوضاع النازحين المهجرين من المنطقة الغربية، وأبرز احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم.

كما ناقش الاجتماع آليات حلحلة كافة المشاكل والاختناقات، وتوفير كافة الاحتياجات التي يطلبها المعنيين بهذا الملف عبر الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة واللجان المختصة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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