العريبي: وفيات كورونا ستصل إلى 100 ألف حالة

توقعت فتحية العريبي رئيس اللجنة الطبية لمكافحة كورونا في

بنغازي، أمس الثلاثاء، زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا خلال الشهرين القادمين،

محذرة من خطورة الوضع الوبائي فى البلاد .

وأوضحت العريبي، في تصريحات صحفية، أنه إذا استمرت الأرقام

كما هي فإن الوفيات جراء الفيروس ستصل من 60 إلى 100 ألف، وسيصيب 80% من المجتمع، مبينة

أن مراكز العزل لا تملك أي أسرة لحجر المصابين، فضلا عن عدم القدرة على السيطرة

على انتشار المرض .

وأشارت العريبي إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا في بنغازي

وحدها بلغ 122 حالة لأعمار متفاوتة، فاحتلت الأعمار من 34 لـ54 سنة نسبة 28% من الوفيات،

ما يعني وفاة أعمار صغيرة، وثلثي الرقم من كبار السن بين 60 و70 سنة، مشيرةً إلى وجود

118 حالة نشطة في بنغازي، وسبق اكتشاف 1684 حالة مؤكدة.

وأضافت العريبي ، أن ليبيا دخلت فى الموجة الثانية

لانتشار كورونا، متوقعة زيادة في وتيرة الإصابات خلال الفترة المقبلة .

