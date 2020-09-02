حُكم “تاريخي” لـ 5 مهاجرين من إرتريا تم ترحيلهم إلى ليبيا في 2009

أصدرت محكمة روما، حكمًا يقضي بحقّ دخول خمسة مهاجرين إريتريين إلى إيطاليا، استنادا على أن قيام السلطات الإيطالية بترحيلهم إلى ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط لم يكن قانونيا.

ووُصف الحكم بالتاريخي، لكون القضية تعود إلى العام 2009، بعد إنقاذ البحرية الإيطالية للمهاجرين، لكن السلطات الإيطالية أعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا، بسحب ما نقله موقع “مهاجر نيوز”.

ووصل المواطنين الخمسة الإريتريين إلى مطار فيوميتشينو في روما، بعد اعتراف محكمة روما بحقهم في دخول البلاد.

وأصدرت محكومة روما، أوامر بإصدار تأشيرة تسمح لهم بالتقدم للحصول على الحماية الدولية،ب حسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة في بيان لهم.

ووصفتا منظمة العفو الدولية وجمعية الدراسات القانونية، الحكم الإيطالي بأنه يُشكّل “رمزية بشكل استثنائي”.

وأشارت منظمة العفو الدولية فرع إيطاليا، عن المهاجرين الخمسة العائدين: “هبطوا في مطار روما فيوميتشينو، وفي عام 2009 تم طردهم بشكل غير قانوني من قبل إيطاليا. بفضل حكم تاريخي، سيتمكنون الآن من التقدم بطلب للحصول على اللجوء”.

وعبّرت المهتمة بحقوق الإنسان في شرق وغرب أفريقيا، الصحافية المستقلة سارة كريتا، عن الخبر عبر صفحتها على تويتر، بأنه تاريخي: “اليوم وصل بأمان، إلى روما، 5 إريتريين كانت قد طردتهم سفينة بحرية إيطالية إلى ليبيا قبل عقد من الزمن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية