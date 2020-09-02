الحكومة الليبية تعتزم إجراء انتخابات لـ15 بلدية في أكتوبر

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، عزمها إجراء الانتخابات في 15 بلدية خلال شهر أكتوبر القادم.

وأوضحت اللجنة، أن 15 بلدية التي ستجرى فيها الانتخابات هي: درنة والقبة وهراوة وأمساعد والأبرق والقيقب وجالو وأوجلة وأجخرة والبيضان وأم الرزم وبئر الأشهب والشرقية وجردس العبيد والقطرون.

وقال الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية خالد يونس في مؤتمر صحفي، إنه تم تشكيل اللجان الفرعية للبلديات الـ15 من أجل إجراء الانتخابات، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن فتح باب تسجيل الناخبين للمجموعة الأولى ككل أو كل بلدية على حدة.

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