بنغازي الطبي: تصاعد الاعتداءات على الأطقم الطبية ببرج الأمل للعزل

أخبار ليبيا24 – صحة

أكدت إدارة مركز بنغازي الطبي، تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والأطباء المساعدين والعناصر التسييرية داخل برج الأمل للعزل بالمركز في الآونة الأخيرة وبصورة لافتة.

وأشارت إدارة المركز، إلى أن هذه التصرفات الظاهرة عامة باتت تقلق الجسم الطبي ودفعت الأطباء والأطباء المساعدين إلى مغادرة برج الأمل، لعدم اعتراف أهالي المتوفيين بتشخيص حالاتهم على أنها حالات إصابات بفيروس كورونا.

وطالبت إدارة المركز، الجهات الأمنية بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إيقاف تلك الاعتداءات لحماية مركز بنغازي الطبي والعناصر الطبية العاملة به، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالمركز.

وأثنى مركز بنغازي الطبي، على استجابت الأجهزة الأمنية بالمدينة إلى مطالب إدارة المركز، مشيرا إلى قيام جهاز الظواهر السلبية وشرطة النجدة بالتدخل سريعا لتأمين برج الأمل بمركز بنغازي الطبي بعد وقوع مشكلة من قبل أحد مرافقي أحد المتوفييين جراء فيروس كورونا لعدم قناعتهم أن المتوفي حامل الفيروس.

وأكد المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي، رجوع الأطباء والأطباء المساعدين إلى عملهم في برج الأمل بعد استقرار الوضع الأمني من أجل متابعة الحالات وتقديم الرعاية الصحية لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24