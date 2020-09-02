إظلام تام بالمنطقة الوسطى والجنوبية بسبب الاعتداءات المسلحة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، حدوث إظلام في المنطقة الوسطى والجنوبية نتيجة لانخفاض التردد بسبب الإعتداءات المسلحة على الشبكة الكهربائية وإطلاق الرصاص، الذي أدّى إلى فصل خطوط نقل الطاقة الخمس مفاتيح – القربولي 220 ك ف.

وأوضحت الشركة، أن الإظلام تسبب فيه انقسام الشبكة وخروج شبكتي الوسطى والجنوبية وحدوث إظلام بهما، و أت جاري العمل على إعادة بناء الشبكة .

وفي وقت سابق، أفادت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، شحن “محطة التميمي 220 kv” ، بعد العطل الذي أصاب محولات الجهد للقضبان، وتم العمل في المحطة لمدة ستة أيام متواصلة من قِبل إدارة النقل الشرقية.

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