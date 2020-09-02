عقيلة صالح يطالب بوريل بدعم تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال استقباله الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أمس الثلاثاء بمدينة القبة، دعم الاتحاد لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشدد صالح، على ضرورة دعم من الاتحاد الأوروبي في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ونقل بليحق تأكيد عقيلة صالح على ضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا لإنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، التي أكد الأخير بأنها لن تنتهي إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب، وفق ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

بدوره، أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال اللقاء على ثقته التامة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيدا برغبة الأخير بإرساء السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

وتعهد بوريل، بتقديم شرحا وافيا لمبادرة عقيلة صالح للاتحاد الأوروبي ودعمها، مشيرا إلى أن الاتحاد سيقوم خلال الفترة القادمة بالتواصل مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف أطلاق النار ودعم المبادرة، على حد قوله.

وجدد بوريل، تأكيده على تضامن الاتحاد الأوروبي مع رئيس مجلس النواب الليبي في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في البلاد من أي طرف كان.

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