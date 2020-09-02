بوغدانوف يبحث مع المستشار الخاص لعقيلة صالح الأزمة الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح آخر مستجدات الأزمة الليبية.

وتسلم بوغدانوف رسالة من رئيس مجلس النواب الليبي، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب.

كما تطرق الاجتماع الى مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، حيث أكد الجانبان على التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية