وزير الخارجية الإيطالي يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي في القبة

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في مدينة القبة بليبيا، رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب المستشار عقيلة صالح.

وكان دي مايو التقى صباح الثلاثاء في العاصمة طرابلس رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وقال دي مايو للسراج: “ليبيا لاعب مهم بالنسبة لنا ومحور حاسم لبناء نموذج جديد” للتنمية في البحر الأبيض المتوسط مع ازدهار التجارة وفرص النمو لجميع البلدان في المنطقة”.

كما أعرب دي مايو عن ترحيب إيطاليا بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب لتعزيز وقف إطلاق النار.

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