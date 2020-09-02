السفير الألماني يصف قرار الرئاسي بإنفاق ملياري دينار للبلديات بـ”الأخبار المشجعة”

رحّب السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، بقرار المجلس الرئاسي، الذي تضمن منح الإذن بإنفاق ملياري دينار لتغطية مصروفات البلديات للنفقات التسييرية والتنمية.

ووصف أوفتشا، عبر حسابه على تويتر، القرار بالأخبار المشجعة، وأن الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، “تواصل تدريب وتقديم المشورة للبلديات الشريكة في تخطيط الميزانية وإدارتها”.

وجاء في المادة الثانية لقرار المجلس الرئاسي: “تغطى النفقات بمليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي”.

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