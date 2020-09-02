اليونيسف توزع مستلزمات صحية على 341 مهاجر في تراغن

أعلنت مكتب منظمة اليونيسف في ليبيا، توزيع مستلزمات النظافة الصحية على قرابة 341 مهاجراً من النازحين في مدينة تراغن ومواد ترفيهية واحتياجات أساسية على الأطفال المهاجرين وعائلاتهم.

وفي وقت سابق، أفادت المنظمة أن 1344 طالبًا من مدرسة الحرية الابتدائية الواقعة في منطقة الجديد في مدينة سبها، سيتحصلون على مياه ومرافق صحية نظيفة مما يعني أنه يمكنهم الاستمتاع ببيئة تعليمية صحية، بعد إعادة تأهيل 6 مدارس من أصل 8 في مدينة سبها، بدعم الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، ومنظمة اليونيسف في ليبيا.

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