عقيلة صالح يطالب بدعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لبحث تثبيت ودعم وقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس المجلس طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف اطلاق النار، إضافة إلى ضرورة أن يكون هنالك دعم من الاتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمّد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

وأشار بليحق، أن عقيلة صالح طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل انهاء الازمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

من جهته، أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي على ثقته التامة برئيس مجلس النواب، مشيدا برغبته في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا.

وتعهّد بوريل، بأنه سوف يقدم شرحا وافيا لمبادرة رئيس مجلس النواب للاتحاد الأوروبي ويطالب بدعمها، إضافة إلى أنه سيكون تواصل للاتحاد خلال الفترة القادمة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب.

كما أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريلـ على تضامن الاتحاد كاملا مع رئيس مجلس النواب في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.

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