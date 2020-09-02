تأكيد تركي روسي على ضرورة إطلاق حوار سياسي شامل في ليبيا

أفادت وزارة الخارجية التركية، باتفاق أنقرة مع موسكو، على مواصلة اللقاءات لأجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وأوضحت الخارجية التركية، على تأكيد تحييد مدينة سرت ومنطقة الجفرة، وإخلائهما من القوات العسكرية، لضمان وقف إطلاق للنار دائم.

وأشارت الوزارة، أن وفد تركيا برئاسة نائب وزير خارجيتها، سادات أونال التركي، أجرى مباحثات استغرقت يومين في روسيا.

ولفت بيان الخارجية التركية: “تقررت مواصلة اللقاءات بين تركيا وروسيا الاتحادية بغية المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا، وتأكيد ضرورة إطلاق حوار سياسي شامل بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي.

وأكد بيان وزارة الخارجية التركية، على أهمية الالتزام بقرارات مؤتمر برلين، من أجل العملية السياسية في ليبيا

وأعرب الجانبان التركي والروسي، عن دعمهما أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين الفرقاء في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة.

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