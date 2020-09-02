أردوغان أمر قواته بإغراق سفينة يونانية.. وجاءه "رد صادم"

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، مساء الثلاثاء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يريد افتعال حادث عسكري مع مع اليونان، لغرض البقاء في السلطة.

وأضافت الصحيفة الألمانية تقريرها الذي حمل “حرب أردوغان المحسوبة”، أن الرئيس التركي طلب من جنرالاته قبل إغراق سفينة يونانية في شرقي المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن أردوغان اشترط على هؤلاء تجنب مقتل أي شخص في العملية.

وعندما رفض الجنرالات هذا المقترح، طرح أحدهم خيارا آخر وهو إسقاط مقاتلة يونانية، بطريقة لا تقتل الطيار وتتيح له قفزة الطوارئ.

لكن الجنرالات رفضوا أيضا هذا القرار.

ورأت الصحيفة أنه لو ترك الأمر للرئيس التركي، لكانت قواته قد أغرقت سفينة يونانية من فترة، وهو يمكن أن يؤدي إلى وقوع حرب.

وقالت “دي فيلت” إن أردوغان اتجه إلى هذا الخيار بعد تداعي شعبيته، في تطور يأتي قبل أقل من عامين على انتخابات الرئاسة في تركيا.

ورأت الصحيفة الألمانية أن الرئيس التركي يريد تصعيدا محسوبا لا يصل إلى حد الحرب، بل اشعال صراع خارجي لتعزيز شعبيته وبقائه في السلطة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يفوق أهمية لدى أردوغان من البحث عن الغاز والنفط في شرقي المتوسط.

ويسعى أردوغان من وراء افتعال حادثة مثل هذه إلى تعزيز شعبيته المتهاوية، بفعل عوامل عديدة منها الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

ومنذ أشهر، يحافظ أردوغان على منسوب مرتفع من التوتر مع اليونان، إلى درجة أن مسؤوليه بدأوا يتحدثون عن احتمال وقوع الحرب الدولة الجارة.

وهناك خلافات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا منذ عقود، بدءا من نزاعات على حقوق استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجة وحتى سواحل قبرص.

وتزايد التوتر مع إعلان تركيا ترسيم الحدود مع حكومة فايز السراج الليبية، أواخر نوفمبر الماضي، في اتفاقية حاولت فيها أنقرة ابتلاع جزر يونانية في المتوسط.