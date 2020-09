أكد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن مسار برلين هو الإطار الدولي الوحيد لحل نزاع ليبيا.

