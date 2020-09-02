قشوط: كل المظاهرات «تلفيقية» ما عدا التي تنادي بالعمل بالدستور

رأى سليم قشوط، الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ«عملية بركان الغضب»، أنه عندما يتظاهر الناس وينامون في الشارع، للمناداة للعمل بالدستور، يعني هذا أنهم أدركوا أولوياتهم.

وقال قشوط، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما ترى الناس تتظاهر وتنام في الشوارع والساحات من أجل العمل بالدستور اعلم حينها أنهم أدركوا أولويات مطالبهم لبناء الدولة”.

وأضاف الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ«عملية بركان الغضب» “غير ذلك مظاهرات تلفيقية لحلول وهمية ومؤقتة”.