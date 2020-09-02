ليبيا الان

قشوط: كل المظاهرات «تلفيقية» ما عدا التي تنادي بالعمل بالدستور

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى سليم قشوط، الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ«عملية بركان الغضب»، أنه عندما يتظاهر الناس وينامون في الشارع، للمناداة للعمل بالدستور، يعني هذا أنهم أدركوا أولوياتهم.

وقال قشوط، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما ترى الناس تتظاهر وتنام في الشوارع والساحات من أجل العمل بالدستور اعلم حينها أنهم أدركوا أولويات مطالبهم لبناء الدولة”.

وأضاف الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ«عملية بركان الغضب» “غير ذلك مظاهرات تلفيقية لحلول وهمية ومؤقتة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • انت متخلف عقليا فاى دستور وليبيا محتلة وبها نفايات ارهابية تغطى المنطقة الغربية والناس تعيش فى ظلام عيب ياقلوط !!

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