«يونيسف» تنتهي من تأهيل 6 مدارس في سبها

انتهت منظمة «يونيسف» من تأهيل ست مدارس من أصل ثمان، في بلدية سبها، وذلك لخلق بيئة تعليمية آمنة.

جاء ذلك بمساعدة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، التي قدمت دعما من الصندوق الائتماني التابع للاتحاد، حسب بيان مكتب المنظمة في ليبيا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

كما أشار البيان إلى توفير مياه شرب ومرافق صحية نظيفة لـ 1344 طالبا في مدرسة الحرية الابتدائية الواقعة في منطقة الجديد بسبها.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس البلدي سبها تسليم مدرستي الوحدة بحي الجديد والخنساء بحي المهدية إلى الشركة المكلفة بإعادة تأهيلهما من جانب برنامج الامم المتحدة الإنمائي «UNDP».

وقال عضو المجل أبوبكر جماعة، في تصريح أمس أن الشركة ستنفذ أعمال صيانة متفاوتة في المدرستين، ومن المقرر أن تنتهي من جميع الأعمال خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

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