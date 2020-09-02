صنع الله يبحث مع بوريل الوضع النفطي في ليبيا

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الثلاثاء مع لممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل ، لبحث تأثير اقفالات الحقول والمنشآت النفطية على الاقتصاد الليبي.

وأكد بوريل، خلال اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية، بالتوازي مع مسار لإعادة الترتيبات الأمنية.