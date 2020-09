أخبار ليبيا24 بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تأثير الإقفالات للحقول والمنشآت النفطية على الاقتصاد الوطني. وأثنى صنع الله خلال الاجتماع أمس الثلاثاء على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية منذ يناير وحتى اليوم. وأكد رئيس الموسسة […]

