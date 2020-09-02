«الهنقاري»: «عبيد القذافي» يخربون ويدمرون شبكة الكهرباء

نشر محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ«الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»، إعلان الشركة العامة للكهرباء “مواصلة ظاهرة سرقة مكونات الشبكة الكهربائية، وذلك بعد قيام مجموعة من اللصوص الخارجين عن القانون بسرقة بسبار نحاس في محطة القبلي بمنطقة الكريمية مما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الكريمية”، بحسب نص بيان الكهرباء.

وعلق «الهنقاري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على منشور شركة الكهرباء قائلًا: “نشاط غير عادي ممنهج لعبيد المقبور في التخريب وتدمير شبكة الكهرباء”، على حد زعمه.