اليوم.. الملف الليبي على طاولة مجلس الأمن

يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، لعقد جلستين إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز.

هذا وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أكدت في وقت سابق أن ليبيا تشهد تحوّلاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، داعية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.