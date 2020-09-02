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بويصير: تقصير «وزارتي داخلية ودفاع الوفاق» أفقد «مؤسسة النفط» السيطرة على الحقول

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ«حكومة الوفاق» أن السبب الرئيسي لما أسماه فقدان المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، السيطرة على حقول النفط، يرجع إلى قصور وزارتي «داخلية ودفاع» «حكومة السراج».

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فقدان المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على الحقول النفطية هو نتيجة قصور في عمل وزارتي الداخلية والدفاع”.

وتساءل بويصير، الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات ويدعي النضال من أجل ليبيا من هناك: “هل يستطيع «مجلس النواب» عقد جلسة استماع لها؟”.

وأغلقت القبائل الليبية النفط منذ بداية العام، اعتراضا على تسخير عائداته لجلب المرتزقة السوريين، وتدعيم صفوف المليشيات بالأسلحة واغداق العطايا السخية على قادتهم.

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المؤسسة الوطنية للنفط بويصير حكومة الوفاق داخلية الوفاق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اه يابن الكلب باوسخ ياعميل ياخائن كنت عاوزهم يسيطروا على ابار البترول علشان يعطوها لاسيادك الاتراك العثمالية علشان ينهبوها ويصرفوا منها على المرتزقة السوريين والجنسيات الاخرى .ايوه كده اظهر على حقيقتك ياعميل ياخاين لو كان الامر بايدى لاصطدتك من رقبتك وعلقتك من بيضانك على راس اى حقل بترول لحد ما الطير والحدا يشبعوا من لحمك النجس يامافون وبامنجوس ياكلب يابن الكلب

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  • يابوصرصور انت متخلف عقليا فالنفط الليبى يقع فى عرين الاسد ولا يستطيع احد من كلاب اردوغان ان يقترب منه عند الخط الاحمر فالجيش المصرى خير اجناد الارض معه تفويض شعبى مصرى وليبى لحرق اى كلب والتاريخ خير شاهد على قوة الجيش المصرى الذى هزم التتار واباد الجيش العثمانى مرتين ولفظ اباد هو تعبير موقع المعرفة العالمى وكيبيديا حيث ان تدخل اوربا لانقاذ الجيش العثمانى منع الجيش المصرى من السيطرة على عاصمة الخلافة العثمانية بعد ان اسر قائد الجيش العثمانى مع 6000جندى وقتل 3000 بينما خسائر الجيش المصرى كانت 450 فقط !! ومصر هى التى خلصت العالم من مرشد عام الاخوان الضال وصادرت اموال التنظيم الارهابى وهى من ستخلص ليبيا من شر اردوغان والخوان عقب هدنة الانتخابات الامريكية !!!

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