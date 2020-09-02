بويصير: تقصير «وزارتي داخلية ودفاع الوفاق» أفقد «مؤسسة النفط» السيطرة على الحقول

رأى محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ«حكومة الوفاق» أن السبب الرئيسي لما أسماه فقدان المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، السيطرة على حقول النفط، يرجع إلى قصور وزارتي «داخلية ودفاع» «حكومة السراج».

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فقدان المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على الحقول النفطية هو نتيجة قصور في عمل وزارتي الداخلية والدفاع”.

وتساءل بويصير، الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات ويدعي النضال من أجل ليبيا من هناك: “هل يستطيع «مجلس النواب» عقد جلسة استماع لها؟”.

وأغلقت القبائل الليبية النفط منذ بداية العام، اعتراضا على تسخير عائداته لجلب المرتزقة السوريين، وتدعيم صفوف المليشيات بالأسلحة واغداق العطايا السخية على قادتهم.