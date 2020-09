بعد إحاطة ويليامز .. مجلس الأمن الدولي يعقد جلستين حول الوضع في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم، جلستين إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأوضحت المصادر أن هذه الإحاطة تأتي في وقت أكدت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ليبيا تشهد تحوّلاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.

وكانت قد دعت البعثة الأممية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

